



Армянская армия "потеряла" 17 000 автоматов Калашникова



Армянская армия “потеряла” 17 000 автоматов Калашникова. Это не шутка, по словам министра внутренних дел Армении Ваге Казаряна, именно такое количество штурмового оружия пропало из арсеналов.



Этого оружия достаточно для вооружения трех с половиной пехотных бригад. Вся армянская армия насчитывает 65 тысяч человек - так что недостающего оружия хватило бы на четверть ее личного состава. Если их правильно упаковать, то получится более 1400 довольно больших и тяжелых ящиков (по 12 автоматов в каждом), для перевозки которых потребуется более 10 военных грузовиков.



По словам Казаряна, оружие пропало после так называемой 44-дневной войны в конце 2020 года - когда Азербайджан захватил большую часть Карабаха. Они не были потеряны во время войны или захвачены вражескими войсками - автоматы пропали после конфликта.





Казарян также отметил, что его "беспокоит вопрос, связанный с оружием и боеприпасами", поскольку он может иметь "потенциальные последствия для региональной безопасности и стабильности".