Аргентина: сорван теракт на еврейском спортивном мероприятии
В Аргентине арестованы трое мужчин с сирийским и ливанским гражданством, подозреваемых в сговоре с целью совершения террористического акта на еврейском спортивном мероприятии.
Информацию об этом подтвердила министр социального обеспечения Аргентины Патрисия Бульрич.
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По ее словам, силы безопасности страны находятся в состоянии повышенной готовности. В Буэнос-Айресе будут проводиться Панамериканские игры "Маккаби" ("Маккабиада"), на которые съедутся тысячи участников со всего мира.
По словам Бульрич, трое мужчин прибыли в Аргентину разными рейсами и забронировали отель в двух кварталах от израильского посольства. Кроме того, в настоящее время проверяется 35-килограммовая посылка, которая была отправлена одному из них из Йемена.
4 DETENIDOS Y UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DESARTICULADA— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 3, 2024
¿La fachada? Un local-depósito de venta y distribución de piletas de fibra. ¿La realidad? Una banda peligrosísima de piratas del asfalto que funcionaba en Moreno y General Rodríguez robando mercaderías en tránsito con… pic.twitter.com/3vRs6Lu21M