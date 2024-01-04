



Аргентина: сорван теракт на еврейском спортивном мероприятии

В Аргентине арестованы трое мужчин с сирийским и ливанским гражданством, подозреваемых в сговоре с целью совершения террористического акта на еврейском спортивном мероприятии.



Информацию об этом подтвердила министр социального обеспечения Аргентины Патрисия Бульрич.



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По ее словам, силы безопасности страны находятся в состоянии повышенной готовности. В Буэнос-Айресе будут проводиться Панамериканские игры "Маккаби" ("Маккабиада"), на которые съедутся тысячи участников со всего мира.



По словам Бульрич, трое мужчин прибыли в Аргентину разными рейсами и забронировали отель в двух кварталах от израильского посольства. Кроме того, в настоящее время проверяется 35-килограммовая посылка, которая была отправлена одному из них из Йемена.