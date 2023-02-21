



Афганские талибы закрыли границу с Пакистаном

Власти Талибана закрыли главный пограничный переход между Афганистаном и Пакистаном, сообщил в понедельник афганский чиновник, и местные жители сообщили о звуках стрельбы в понедельник утром возле обычно оживленного пограничного транзитного пункта, пишет Reuters.



Представитель провинциального информационного агентства Талибана сообщил, что пограничный переход Торхам возле Хайберского перевала закрыт для всех грузовых перевозок и путешественников в воскресенье вечером.



"Пакистанская сторона не выполнила свои обещания и не создала условия для транзита, больных людей и пассажиров", — сказал Сиддикулла Курайши, глава отдела информации афганской провинции Нангахар, объясняя причины закрытия.



Он не стал подробно рассказывать о проблемах, но сказал, что обе стороны разговаривали, чтобы попытаться найти решение, и отрицал, что были какие-либо ожесточенные столкновения, заявив, что ситуация находится под контролем.



Два пакистанских сотрудника службы безопасности в регионе подтвердили, что граница была закрыта и произошла перестрелка.



Споры, связанные с границей протяженностью 2600 км, десятилетиями были яблоком раздора между соседями.



Пограничный пункт Торхам является основным транзитным пунктом для путешественников и товаров между Пакистаном и Афганистаном, не имеющим выхода к морю.

