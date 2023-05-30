



Аэропорты Москвы работают в штатном режиме несмотря на атаку БПЛА

По состоянию на 08:00 московского времени 30 мая 2023 года аэропорты Москвы и Московской области работают штатно. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации, пишет ТАСС.



Уточняется, что все соответствующие службы и авиадиспетчеры осуществляют работу без каких-либо особенностей.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях города произошли незначительные повреждения, на данный момент никто серьёзно не пострадал.



Также Собянин заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.