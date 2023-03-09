



300 пассажиров и членов экипажа заболели в круизе по Карибскому морю

Более 300 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Ruby Princess заразились желудочно-кишечной инфекцией, вызывающей рвоту и диарею, сообщает новозеландский сайт Stuff.



Согласно сайту отслеживания CruiseMapper, рейс Princess Cruises с около 4000 человек на борту проходил с 26 февраля по 6 марта в западной части Карибского моря и пришвартовался в Галвестоне, штат Техас.



Хотя Центры по контролю и профилактике заболеваний США не указали конкретный вирус, Princess Cruises заявила, что причиной, вероятно, был норовирус, которым заразились около 10% пассажиров и 3% экипажа на борту.



"При первых признаках увеличения числа пассажиров, обращающихся в медицинский центр с желудочно-кишечными заболеваниями, мы немедленно инициировали дополнительные усиленные процедуры санитарной обработки, чтобы остановить распространение этого вируса среди пассажиров и команды", — говорится в заявлении Princess Cruises.

