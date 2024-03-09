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3 человека погибли после крушения вертолета Нацгвардии на границе США и Мексики
09.03.2024 08:03 MIGnews.com

3 человека погибли после крушения вертолета Нацгвардии на границе США и Мексики

Вчера в Техасе разбился вертолет Национальной гвардии, выполнявший патрульную службу на границе США и Мексики, в результате чего погибли двое солдат и агент Пограничной службы США, находившиеся на борту, а еще один солдат получил ранения, сообщили военные.

Вертолет UH-72 Lakota упал около Рио-Гранде-Сити, штат Техас, около 14:50 (2050 GMT) во время проведения воздушных операций по "мониторингу и обнаружению" на границе, сказал майор армии США Райан Вержбицки.

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Причина аварии расследуется, сказали в армии. Вежбицки сказал, что у него нет информации о погодных условиях в момент аварии.

Имена погибших и раненых не разглашаются до уведомления ближайших родственников.
 

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