



3 человека погибли после крушения вертолета Нацгвардии на границе США и Мексики

Вчера в Техасе разбился вертолет Национальной гвардии, выполнявший патрульную службу на границе США и Мексики, в результате чего погибли двое солдат и агент Пограничной службы США, находившиеся на борту, а еще один солдат получил ранения, сообщили военные.



Вертолет UH-72 Lakota упал около Рио-Гранде-Сити, штат Техас, около 14:50 (2050 GMT) во время проведения воздушных операций по "мониторингу и обнаружению" на границе, сказал майор армии США Райан Вержбицки.



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Причина аварии расследуется, сказали в армии. Вежбицки сказал, что у него нет информации о погодных условиях в момент аварии.



Имена погибших и раненых не разглашаются до уведомления ближайших родственников.

