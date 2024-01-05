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Впервые в истории в Евровидении будут участвовать Карибы
05.01.2024 00:25 Алина Груднева

Впервые в истории в Евровидении будут участвовать Карибы

Впервые в истории Карибы включены в список участников международного песенного конкурса "Евровидение" в 2024 году.

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

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"Новый год! Новые новости! Мы рады подтвердить, что страны Карибского бассейна приедут на песенный конкурс Евровидения 2024. Следите за обновлениями, мы не можем дождаться, чтобы рассказать вам больше", - сообщили организаторы.

Таким образом, в "Евровидении-2024" примут участие 37 стран.

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