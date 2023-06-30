



В заповеднике "Хортица" обнаружена старинная лодка-моноксил. Видео

На ранее затопленном участке берега Национального заповедника "Хортица" обнаружена старинная лодка-моноксил, которой не меньше 300 лет.



"Последствия катастрофы подрыва россиянами Каховской ГЭС затронули многие сферы. В результате падения уровня воды в Днепре под угрозой уничтожения оказались многочисленные памятники истории и археологии, которые находились на затопленных участках. Поэтому мы должны были реагировать мгновенно и с первых дней исследовать территории, которые раньше были затоплены", - сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.



По его словам, на ранее затопленном участке берега Национального заповедника "Хортица" была обнаружена уникальная находка – старинная лодка-моноксил, изготовленная из сплошного ствола древесины, вероятно дуба, длиной почти 7 м.



"В прошлом у берегов о. Хортица находили подобные лодки, связанные с древнерусским поселением на острове X-XIV вв. По состоянию сохранности древесины можно предположить, что возраст обнаруженной лодки не менее 300 лет. Но более точная датировка станет возможна после проведения радиоуглеродного анализа. Сейчас лодка нуждается в срочных работах по консервации и в дальнейшем реставрации, чтобы стать музейным экспонатом. Специалисты Заповедника уже работают над этим. Министерство со своей стороны будет всячески способствовать этой работе", - отметил министр.







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