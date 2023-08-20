



В парке Яркон отменили грандиозное шоу DJ Solomun

Шоу диджея Solomun, которое должно было состояться в парке Яркон на Рош Ха-Шана, не состоится.



Продюсеры, MUSIC TLV заявляют: "Неопределенность в стране, рискנ нехватки операционных мощностей для проведения мероприятия, привела нас к решению отменить предстоящее выступление DJ Solomun в Тель-Авиве, запланированное на 16 сентября. Владельцы билетов автоматически получат полный возврат средств в течение 14 рабочих дней".



Ранее сообщалось, что продюсерская компания рассматривает возможность проведения мероприятия в другом месте на Рош Ха-Шана или же провести его в парке Яркон на Песах. Однако теперь в сообщении продюсерской компании ничего не сказано об альтернативной дате.