



Скончался режисссер Глеб Панфилов

Ушел из жизни режиссер, народный артист РСФСР Глеб Панфилов. Ему было 89 лет.



«К сожалению, скончался великий режиссер, друг нашего театра Глеб Анатольевич Панфилов», – сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Фильмы «Начало», «В круге первом», «Васса», «В огне брода нет», «Мать» – это все Глеб Панфилов.



Он был супругом актрисы, народной артистки СССР Инны Чуриковой, называл ее своей музой. Она тоже ушла из жизни в этом году, в январе.

Последняя работа Панфилова – «Иван Денисович» по книге Александра Солженицына.



Классик отечественного кинематографа 11 мая был госпитализирован в институт имени Склифосовского с инсультом. Позднее Варшавер рассказывал, что у режиссера развилась пневмония. Через некоторое время Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него – в «одну из больниц Москвы».



89 лет Глебу Панфилову исполнилось 21 мая. Вспомнить его самые известные работы можно в специальной подборке на медиаплатформе «Смотрим».