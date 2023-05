Салман Рушди на British Book Award: Свобода слова на Западе в большой опасности

Лауреат Букеровской премии писатель Салман Рушди получил вторую в истории Британскую книжную премию за свободу публикации, которая признает решимость авторов, издателей и книготорговцев, выступающих против нетерпимости, несмотря на постоянные угрозы.



Награда была вручена после того, как автор “Сатанинских стихов” подвергся нападению на сцене института Чатокуа в штате Нью-Йорк в августе 2022 года.

При поддержке антицензурной организации Index on Censorship награда была вручена Рушди автором Моникой Али на церемонии вручения наград British Book Awards, состоявшейся в Grosvenor House в понедельник вечером.



Принимая награду Рушди сказал: “Свобода выражения мнений, свобода публикации за всю мою жизнь еще не подвергались такой угрозе в странах Запада, как сейчас”.



“Очевидно, что есть страны, где цензура господствовала долгое время, довольно большая часть мира – Россия, Китай, в некотором роде и Индия. Но в странах Запада до недавнего времени существовала изрядная степень свободы в области издательского дела. Теперь я здесь, в США, должен смотреть на необыкновенную атаку на библиотеки и книги для детей в школах. Атака на идею самих библиотек. Это очень тревожно, и мы должны очень жестко бороться с этим”.



Филип Джонс, председатель жюри Британской книжной премии и редактор The Bookseller, сказал: “Свобода публикации – это право читать, писать, говорить и слышать без ужасных последствий, которыми так часто угрожают те, кто ограничивает и подвергает цензуре. Рушди продолжает платить за свое неповиновение огромную цену. Его дело принадлежит всем нам, и Британская книжная премия рада наградить его за это”.



“Салман Рушди – живое воплощение ценностей, которые мы отстаиваем на протяжении 50 лет. Мы можем только восхищаться его интеллектуальной любознательностью, его великодушием по отношению к другим писателям и мужеством, которое он всегда проявлял, сталкиваясь с врагами свободы слова. Прошлогоднее покушение на Салмана Рушди было призвано заставить замолчать один из самых важных голосов нашего времени. Его награждение – это дань уважения его мужеству и решимости”, – заявил представитель Index on Censorship.



Награда за свободу публикации была впервые учреждена в 2022 году и присуждена журналу HarperCollins и директору издательства Арабелле Пайк в знак признания их “стойкости и храбрости” в защите своих авторов от вмешательства со стороны российских олигархов, а также за их “надежную защиту документальных расследований и публикации в общественных интересах”.