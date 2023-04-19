



Международный Фестиваль "Сказки Старой Европы"

Международный Фестиваль "Сказки Старой Европы" пройдет в Израиле в течение двух дней - 12 и 13 мая в поселке Неве-Шалом. Организован фестиваль хорошо знакомой израильтянам командой, ежегодно проводящей Фестиваль "Рыцари Израиля", собирающий тысячи человек со всей страны.



В этом году организатор фестиваля Григорий Тамар решил не останавливаться на столь любимом зрителями мероприятии и предложил новую инициативу: "После многочисленных "Рыцарских Фестивалей" мы стали понимать, что пришло время изменить рамки традиционного шоу, расширить явление «рыцарского» жанра, сохранив при этом зрелищность и рыцарский антураж, но увеличив масштабность и целевую аудиторию. В этом году мы решили дать возможность всем нашим посетителям погрузиться в глубины европейской культуры и прикоснуться к тайнам Средневековья".



Два интереснейших шоу станут главными событиями Фестиваля "Сказки Старой Европы"



Первое - Историческое Шоу Венгерских Рыцарей действующего Ордена "Святого Георга", основанного еще в 14-м веке и восстановленного в 1990-м году группой энтузиастов, историков, археологов и реконструкторов. На сегодняшний день Орден насчитывает около 500 братьев, ставящих акцент в своей деятельности на популяризации рыцарского исторического наследия. С показательными выступлениями воины объездили всю Европу, демонстрируя искусство владения оружием .



Второе шоу – выступление польско-белорусского коллектива "Lity Taler" - проекта средневековой и фолк-музыки с максимальным погружением в атмосферу. "Lity Taler" славится адаптацией исторической музыки и современной стилизацией средневековых песен. Но большая часть музыкальных произведений коллектива, исполняемые на волынках, гуслях, скрипках, флейтах, лютнях и этнических барабанах найдены в старинных европейских музыкальных сборниках и звучат также как и 500 лет назад.



В концертах фестиваля, помимо приглашенных из за рубежа гостей, будут выступать также известные в Израиле группы: фолк-рок группа «Desmodium» и рок-группа "Adriatica" Фреда Адры.



В ответ на приезд венгерских воинов, израильские рыцари вызвались показать свои бои. Так что зрители смогут увидеть состязания также и израильских бойцов.



Изюминкой фестиваля несомненно станет шоу марионеток "Leos marionette show" - шоу кукол, появившихся в 16-м веке в Европе. "Leos marionette show" полностью соответствует атмосфере Средневековья. В дополнение к этому шоу организована экспозиция « Кукольный Домик», на которую организаторы пригласили израильских создателей авторских кукол.



Гостей фестиваля также привлечет Поляна средневековых ремесел, где мастер-классы проведут кузнецы, стеклодувы, мастера по дереву и коже, керамисты.

Еще один творческий центр Фестиваля - Поляна волшебников и магов со сказочными и рыцарскими фотозонами, драконами и феями, принцессами и ведьмами.



Не обойдётся и без большой ярмарка ремесленников с разнообразными товарами - игрушки, ювелирные украшения, керамическая посуда, авторские расписные платки, сумки, часы, изделия из кожи, дерева, стекла, текстиля, работы в стиле готика и стимпанк.



В рамках ярмарки пройдут мастер-классы, посвященные ремеслам 16-17 века.



Бесплатные мастер-классы для детей также посвящены средневековой тематики: получить первые уроки фехтования или создать волшебную открытку с европейском стиле, надеть на шею амулет, сделанный своими руками или познакомиться со средневековым оружием вряд ли откажется кто-нибудь из девчонок и мальчишек.



В этом году организаторы выбрали и удобное место проведения Фестиваля "Сказки Старой Европы". Поселок Неве-Шалом находится в самом центре страны между Иерусалимом и Тель-Авивом около Латруна и его прекрасные виды помогут провести волшебное время в сказочной атмосфере.



Фестиваль продлится два дня.

В пятницу, 12 мая - с 11:00 до 16:00

В субботу, 13 мая пройдут две капсулы: первая- с 9.00 до 13.00; вторая с 14.00 до 18.00.

Страница мероприятия - https://www.facebook.com/events/562742672318113

Заказ билетов: https://bit.ly/40iIHwL

Телефон для справок 0544336738



Все фотографии предоставлены продюсером фестиваля Григорием Тамаром



* На правах рекламы









