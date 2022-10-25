



День выборов - в музеях по всей стране



Тель-Авивский музей искусств, Музей Агам в Ришон-ле-Ционе, Музей современного искусства Герцлии будут открыты в день выборов



Тель-Авивский музей искусств



В день выборов Тель-Авивский музей будет открыт бесплатно с 10:00 до 21:00. Вход свободный. В различных экспозициях будут проводиться экскурсии по выбору зрителей. Детям понравится выставка художницы Ширы Зальвер Bird Gathering, которая включает около 400 скульптур птиц разных видов. Также рекомендуется посетить с детьми уникальные и очаровательные миниатюрные комнаты Елены Рубинштейн и очаровательную выставку Давида Полонского, одного из главных иллюстраторов, работающих в Израиле в анимации, комиксах, журналистике, детских книгах и многом другом.





Тель-Авивский музей искусств - ул. Шауль Хамелех, 27, Тель-Авив



www.tamuseum.org.il





Музей Агам в Ришон Ле Ционе



В день выборов музей предлагает разнообразные мероприятия для всей семьи, такие как бесплатные кинетические творческие мастерские для детей и кинетическая кукла Гамечек, которая проведет экспериментальную экскурсию по музею, специально адаптированную для малышей (возраст 3-5 лет). Музей представляет выставку для всей семьи "Слышим цвета", которая соединяет эффектные и красочные произведения художника Якова Агама со звуками музыки, созданной саунд-художником Авиадом Сименсом.



Музей Агам - улица Мишер, 1, Ришон-ле-Цион.



Билеты 25-45 шекелей, для детей до 5 лет вход бесплатный



Подробности и билеты на сайте музея



https://yama.co.il/



Музей современного искусства Герцлии



Музей современного искусства Герцлии предлагает экскурсию по кластеру новых выставок под названием "Beyond Nowhere", посвященных параллельным мирам воображения, и увлекательной персональной выставке художницы Батии Аполло.





Музей Герцлии, улица Хабаним, 4, Герцлия



Экскурсия с гидом включает вход в музей: 35 шекелей дети и молодежь до 18 лет бесплатно



Подробности и билеты на сайте музея



www.herzliyamuseum.co.il