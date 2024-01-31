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BMG разорвала контракт с Роджером Уотерсом из-за Израиля и Украины
31.01.2024 09:14 Алина Груднева

BMG разорвала контракт с Роджером Уотерсом из-за Израиля и Украины

Компания BMG Entertainment, занимающаяся правами на музыку, разрывает контракт с основателем Pink Floyd Роджером Уотерсом.

По данным Variety, такое решение принято из-за его многочисленных негативных комментариев в отношении Израиля, Украины и США.

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Контракт с рокером был подписан в 2016 году. В прошлом году немецкая компания планировала выпустить недавно записанную версию альбома Pink Floyd 1973 года Dark Side of the Moon. 

В итоге, BMG  отказалась от релиза. Перезапись альбома после этого выпустил британский лейбл Cooking Vinyl.

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