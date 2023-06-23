



71-летняя танцовщица танго возвращается на сцену спустя 30 лет

Хореограф Салли Энн Фридланд примерно через три десятилетия после своего последнего выступления представит свою новую автобиографическую работу “Зебра, дуэт для двух женщин” с танцовщицей Даной Маркус в Suzanne Dellal Center Studio Zehava & Jack 24 июня. Произведение будет исполнено 7 июля.



Фридланд начала свою карьеру с классического балета в родной Южной Африке и Европе, а затем обратилась к современному танцу, когда переехала в Израиль около 50 лет назад. Она перестала выступать в 40 лет, сосредоточившись на хореографии и работе с другими танцорами.



“Зебра” рассказывает о том, какой была жизнь артистки с тех пор, как она овдовела два года назад, о ее борьбе с раком и о том, как она вновь открыла для себя желание танцевать после 30-летней паузы.



“Я не хочу никого учить и не хочу ни с кем спорить, я просто хочу кое-что сказать”, – говорит Фридланд. “И одна из причин, по которой я занимаюсь этой программой, заключается в том, что я почувствовала необходимость это сделать”.



Пьеса названа в честь резкого контраста, создаваемого черно-белыми полосами зебры, отражающего резкие различия между двумя танцорами. Цветы являются частью представления, что свидетельствует об увлечении и любви Фридланд к работе с цветами.



“Знаете, мы никогда, никогда не привыкаем к старости, никто не учит быть старым как танцор”, – признается артистка. “Вы всегда контролируете свое тело, и это ваш инструмент, это ваша скрипка, это ваша виолончель”.



Путь обратно на сцену не был легкой прогулкой, и Фридланд не была уверена, что она сможет все это сделать. Эти сомнения разделяли некоторые ее партнеры по процессу, которые беспокоились о ее силах. Но она постепенно начала накапливать материал, сначала сама, а затем с Маркус.



Премьера будет ограниченной, в меньшем, более интимном пространстве, что даст Фридланд и Маркус больше понимания своей аудитории. Зрители увидят крупным планом, как танцовщица демонстрирует свое 71-летнее тело в движении. Это риск, и она, возможно, никогда не сделает этого снова, но она рискует всем ради своего возвращения.



“Я должна быть невероятной”, – говорит артистка.