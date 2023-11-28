Журналистка из Газы отказывается отвечать на вопрос британской ведущей
На самом деле, агрессорам нечего сказать. Не существует никогда причины для объяснения жестокости.
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Так в интервью как журналистка журналистке палестинка из Газы не смогла ответить своей коллеге из Великобритании на вполне простой вопрос: "Какой должен был быть пропорциональный ответ Израиля на убийства, изнасилования и похищения 7 октября, если происходящее сейчас - несправедливо?"
Ответ так и не появился. Посмотрите.
Журналистка из Газы отказывается отвечать на вопрос британской ведущей: 'Что было бы пропорциональным ответом со стороны Израиля на массовое убийство израильтян?' pic.twitter.com/P64Q0abktb— Sunflower 155mm (@SababaSunflower) November 28, 2023