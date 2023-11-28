



Журналистка из Газы отказывается отвечать на вопрос британской ведущей

На самом деле, агрессорам нечего сказать. Не существует никогда причины для объяснения жестокости.

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Так в интервью как журналистка журналистке палестинка из Газы не смогла ответить своей коллеге из Великобритании на вполне простой вопрос: "Какой должен был быть пропорциональный ответ Израиля на убийства, изнасилования и похищения 7 октября, если происходящее сейчас - несправедливо?"



Ответ так и не появился. Посмотрите.