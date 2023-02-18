



Жители лагеря беженцев "Шуафат" объявили всеобщую забастовку

Палестинские политические фракции и активисты призвали ко всеобщей забастовке и "гражданскому неповиновению" против строгих мер безопасности, применяемых Израилем в отношении жителей лагеря беженцев "Шуафат" и город Аната.



По данным The Jerusalem Post, жесткие меры, которые палестинцы считают "коллективным наказанием", были введены в октябре 2022 года, когда была застрелена солдат ЦАХАЛа Ноа Лазар жительницей Аната.



Это был не единственный теракт, совершенный жителями. На прошлой неделе сотрудник МАГАВ был убит в результате очередного нападения на въезде в лагерь беженцев 13-летним подростком. Тогда же 14-летний житель "Шуафат" нанес ножевое ранение израильтянину в Старом городе.



После первого нападения были введены строгие меры безопасности на КПП "Шуафат", а также проведены масштабные рейды в лагере и городе Аната, в ходе которых были арестованы многие жители, подозреваемые в причастности к терроризму.



Теперь местные жалуются на то, что меры безопасности вызвали пробки на въездах, из-за чего сотрудники не могут вовремя попасть на работу, а дети - в школу в различных частях Иерусалима.