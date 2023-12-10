Завершена эвакуация граждан Украины из Газы
Как сообщает разведка Украины, эвакуация, осуществленная ГУР МО Украины и МИД Украины по поручению Президента Украины, проходила в несколько этапов.
Из зоны боевых действий удалось вывезти 315 человек:
304 украинцев,
2 палестинцев,
9 граждан Молдовы.
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Среди эвакуированных из Газы у двух человек были ранения, онкобольная, беременная, а также двое граждан, координировавших украинских военных разведчиков непосредственно в зоне конфликта.