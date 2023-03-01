



Задержаны террористы, устроившие стрельбу на шоссе 90: один убит

Солдаты Армии обороны Израиля вошли в лагерь беженцев Акабат-Джабр недалеко от Иерихона, окружив дом террористов, устроивших стрельбу на шоссе 90, в результате которой погиб Элан Ганелес.



В ходе контртеррористической операции, двое террористов были задержаны. По предварительным данным, они принадлежат к террористической организации ХАМАС.



ЦАХАЛ преследовал террористов с понедельника. После расстрела израильских автомобилей они сожгли свою машину и скрылись в направлении Иерихона.



"На основании разведывательной информации ШАБАКа силы задержали двух террористов, подозреваемых в совершении вчерашней стрельбы, в результате которой был убит Элан Ганелес", - сказано в заявлении.



Уточняется, что еще один террорист получил ранение, когда попытался сбежать из окруженного бойцами дома. В результате полученных травм он скончался на месте.



"В ходе операции было изъято оружие. Арестованные подозреваемые переданы для дальнейшего расследования ШАБАКу", - добавил представитель ЦАХАЛа.

