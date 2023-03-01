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ЦАХАЛ вошел в лагерь беженцев Акабат-Джабр в поисках террористов
01.03.2023 13:34 Алина Груднева

ЦАХАЛ вошел в лагерь беженцев Акабат-Джабр в поисках террористов

Армия обороны Израиля вошла в лагерь беженцев Акабат-Джабр недалеко от Иерихона в поисках террористов, устроивших стрельбу на шоссе 90, в результате которой погиб Элан Ганелес.

"Первоначальный отчет. Силы безопасности в настоящее время действуют в лагере Акабат-Джабр в районе долины реки Иордан. Подробности позже", - сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

По данным арабских СМИ, во время рейда ЦАХАЛа вспыхнули столкновения. Палестинцы напали на военный конвой, въехавший в лагерь беженцев.

Напомним, в понедельник, 27 февраля, на шоссе 90 террористы расстреляли два автомобиля. В результате атаки, погиб 27-летний Элан Ганелес. Террористы сожгли свою машину и скрылись в сторону Иерихона.

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