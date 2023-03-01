



ЦАХАЛ вошел в лагерь беженцев Акабат-Джабр в поисках террористов

Армия обороны Израиля вошла в лагерь беженцев Акабат-Джабр недалеко от Иерихона в поисках террористов, устроивших стрельбу на шоссе 90, в результате которой погиб Элан Ганелес.



"Первоначальный отчет. Силы безопасности в настоящее время действуют в лагере Акабат-Джабр в районе долины реки Иордан. Подробности позже", - сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



По данным арабских СМИ, во время рейда ЦАХАЛа вспыхнули столкновения. Палестинцы напали на военный конвой, въехавший в лагерь беженцев.





לאחר גל הפיגועים: צה"ל פועל במ.פ. עקבת ג'אבר סמוך ליריחו, הפלסטינים מדווחים על פצוע שנעצר@ItayBlumental @migansh5 pic.twitter.com/efn8esdvVF — כאן חדשות (@kann_news) March 1, 2023

تغطية صحفية: لحظة اقتحام قوات الاحتلال لمدينة أريحا. pic.twitter.com/zrKc7PDlz9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 1, 2023

Напомним, в понедельник, 27 февраля, на шоссе 90 террористы расстреляли два автомобиля. В результате атаки, погиб 27-летний Элан Ганелес. Террористы сожгли свою машину и скрылись в сторону Иерихона.