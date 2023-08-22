



Задержаны два палестинца, убившие израильтянку в Хевроне



Рано утром 23 августа силы безопасности арестовали двух палестинцев, проживающих в Хевроне, по подозрению в совершении вчерашней террористической атаки.



Задержанные являются родственниками.



В результате теракта была убита Бат-Шева Нигри и ранен еще один израильтянин. Предварительное расследование показывает, что эти двое вступили в сговор с целью совершения террористической атаки.





Эти двое были арестованы военнослужащими ЦАХАЛа в результате совместных с ШАБАКом разведывательно-оперативных мероприятий, и признали вину.

Террористы не оказали сопротивления.



После ареста они передали оружие, которое, по всей видимости, использовалось ими при совершении теракта. ШАБАК проводит допросы арестованных.

Первоначальное расследование теракта показало, что Бат-Шева взяла “трэмп” вместе со своей 12-летней дочерью из поселения Бейт-Хагай.



По предварительным данным, террористы следовали за израильской машиной, которая ехала по шоссе № 60. Они дождались, когда она притормозит перед ближайшей развязкой, обогнали ее, выпустили 22 пули и скрылись. Выяснилось также, что военный пост, расположенный неподалеку от места нападения, охранялся, и находившиеся там бойцы слышали стрельбу, но не распознали нападения и поэтому не открыли ответный огонь.