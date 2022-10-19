



"Ястребиное гнездо": Тулькарем хотят превратить в новый Шхем

"Успехи" фракции "Эрин Альасуд" - "Львиное логово" и ее растущая популярность вызывают желание создать подобные организации в других местах в Самарии, исходя из той же концепции: объединение вооруженных людей из разных структур, работающих вместе под одной “крышей”, с одним логотипом и одним названием против израильских целей.



Во вторник еще одна организация объявила о себе в Тулькареме: "Хар а-Цкур"("Гнездо ястреба").



Здесь также, как и в "Эрин Альасуд" в Шхеме, во главе вооруженной структуры стоят активисты Бригад мучеников Аль-Аксы ФАТХа, и в названии даже можно увидеть аллюзию (использование названия "Ястреб" ранее ассоциировалось с ФАТХом).



Организация в Тулькареме все еще находится в зачаточном состоянии, и очевидно, что там еще не все работает упорядоченно, но концепция ясна, и "тулькармское отделение" вышло вечером 18 октября на "парад", со стрельбой в воздух, чтобы объявить о своем существовании.