



Взрыв в Бейруте: удар нанесен по району, подконтрольному Хезболле

Поступают первые подробности по поводу взрыва, прогремевшего вечером, 30 июля в Бейруте.



Местные паблики пишут, что речь идет об израильском ударе, нанесенном в ответ на смертоносный обстрел Маджаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 детей.



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По предварительным данным, взрыв прогремел в районе Дахия, который находится под контролем террористической организации Хезболла. Предположительно, речь идет о точечной ликвидации.



Есть также сообщения, что удар нанесен по квартире, в которой находился высокопоставленный член Хезболлы.



