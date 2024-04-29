Вслед за университетами США вирус антисемитизма пришел в Сорбонну
Пропалестинские протестующие идут к парижскому университету Сорбонны, скандируя “Свободную Палестину” у ворот университета, в то время как некоторые студенты устанавливают палатки во дворе.
Через несколько дней после аналогичных протестов в парижском Science Po собрание в Сорбонне стало последним признаком того, что демонстрации в кампусах США перекинулись на Европу, поскольку разрушительная война идет уже седьмой месяц.
Протесты, из-за которых университет закрыл здание на этот день, носят мирный характер, поскольку студенты призвали вуз — один из старейших университетов мира — осудить действия Израиля.
Полиция охраняет улицу у главного входа, где находится группа из примерно 50 студентов, сообщает Reuters.
Несколько французских политиков, в том числе Матильда Пано, возглавляющая крайне левую группу законодателей LFI в Национальной ассамблее, призвали своих сторонников присоединиться к протестам в Сорбонне в социальных сетях.
Впрочем, полиция Франции, как мы видим, была готова к такому развитию событий.
Pendant ce temps, à Paris, la police de Macron tabasse les étudiants de la Sorbonne pour leur apprendre à avoir de la compassion pour les victimes d’un massacre— Marcel (@realmarcel1) April 29, 2024
Ça va encore faire rayonner la France dans le monde entier, ça…
🎥@RevPermanente pic.twitter.com/F7OukVuSmF