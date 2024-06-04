



Военный авиапарк Израиля увеличится на 25 самолетов-невидимок

Министерство обороны Израиля сообщает, что израильская делегация в США недавно подписала письмо-соглашение о сделке на сумму 3 миллиарда долларов, которая включает в себя 25 истребителей-невидимок, построенных Lockheed Martin.



Поставлять самолеты начнут с 2028 года партиями от трех до пяти в год, говорят в министерстве. Благодаря этому самолету парк F-35i ВВС Израиля в ближайшие годы увеличится до 75. На данный момент поставлено только 36 из первоначальных 50 самолетов F-35, заказанных Израилем.



Сумма сделки составляет около 3 миллиардов долларов и финансируется за счет военной помощи США Израилю, сообщает министерство.



Подписание произошло после практически урегулированного спора между министром обороны Йоавом Галлантом и министром финансов Бецалелем Смотричем по поводу закупок. Смотрич наложил вето на подписание до тех пор, пока не была созвана комиссия Кнессета, которой было поручено рассмотреть оборонный бюджет.