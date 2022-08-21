



Водитель обстрелянного автобуса Эгед: я сказал пассажирам пригнуться



Водитель рейсового автобуса Эгед, обстрелянного минувшей ночью террористами в районе Офра, дал интервью 12-му каналу израильского ТВ.



Водитель, Н., говорит: “Я выехал с центральной автобусной станции Иерусалима по маршруту 464 в направлении на Ариэль. Я въехал в блок поселений, высадил людей в Офра, выехал из Офра, я ехал со скоростью 80 км/ч и неожиданно услышал “так, так, так” Сначала я думал, что автобус закидали камнями. Я сказал людям пригнуться. Я несся оттуда. Я сказал людям позвонить полиции и армии. Я был так напуган. в таком стрессе. Я доехал до Шило и проверил, что с автобусом. Приехали полицейские и солдаты”.



По данным в социальных сетях водитель - израильский араб.