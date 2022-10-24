



Видео нательной камеры: нейтрализация террориста в Иерусалиме



В воскресенье, 23 октября офицеру полиции удалось остановить палестинского террориста. Нападавшим оказался палестинский подросток, который в субботу якобы нанес ножевое ранение и серьезно ранил израильтянина в Восточном Иерусалиме.



На кадрах с нательной камеры полицейского видно, как он гнался за подозреваемым по футбольному полю в районе Шейх-Джарра, где проходила тренировка с десятками арабских детей. На требование остановиться подросток не отреагировал, и офицеру пришлось продолжить погоню.

В какой-то момент подозреваемый развернулся с предметом в руке, который, как позже выяснилось, оказался ножнами ножа, и бросился на полицейского. Офицер выстрелил, и юноша упал на землю.



"אני במרדף אחר החשוד במגרש כדורגל - ניטרלתי אותו": התיעוד ממצלמת הגוף של השוטר שירה במחבל בפיגוע בירושלים אתמול@VeredPelman pic.twitter.com/osIyfYnw5W — כאן חדשות (@kann_news) October 23, 2022

“Я видел, как он бежал с каким-то предметом в руке, а в этом районе было много мирных жителей, была угроза их жизни”, — сказал офицер в видеообращении, опубликованном полицией.Начальник полиции Иерусалимского округа одобрил действия офицера. “Полицейский, обезвредивший террориста, продемонстрировал бдительность и решительность... Точная стрельба помогла обезвредить террориста и предотвратить нанесение вреда невинным людям”, — сказал Дорон Турджеман.Подозреваемый, опознанный как 16-летний Мухаммад Абу Кутайш из города Аната в Палестинской автономии, был доставлен в больницу "Хадасса ха-Цофим" в тяжелом состоянии.Незадолго до этого подросток нанес тяжелое ножевое ранение израильтянину в парке в районе Гиват-Хамивтар, недалеко от Шуафата. Пострадавшего прооперировали в субботу, 22 октября, в медицинском центре "Шаарей Цедек".Полиция сообщила, что в субботу вечером в Анате полицейские арестовали двух родственников нападавшего, его отца и брата. Полиция добавила, что палестинцы забросали их камнями, в результате чего трое офицеров были легко ранены.