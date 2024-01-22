



Великобритания вводит санкции в отношении на финансирования ХАМАСа из Ирана

Великобритания ввела санкции против лиц, связанных с ХАМАСом, включая финансистов и лидеров террористической группировки, заявив, что эти меры помогут прекратить ее финансирование, в том числе из Ирана.



Этот шаг сделан в координации с Соединенными Штатами.



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Британские санкции направлены против Зухейра Шамлаха, человека, известного как "главный меняла денег" ХАМАСа, и ключевой фигуры, причастной к переходу группировки на криптовалюты, который помогал переводить большие суммы денег из Ирана в ХАМАС перед атаками группировки на Израиль 7 октября, сообщает Министерство иностранных дел Великобритании.



"Эти санкции дают четкий сигнал ХАМАСу: Великобритания и наши партнеры намерены обеспечить то, чтобы те, кто финансирует террористическую деятельность, не могли скрыться", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.



Санкции также направлены против высокопоставленного чиновника "Палестинского исламского джихада", другой террористической группировки, базирующейся в Газе.

