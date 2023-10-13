



Вечером перед атакой ХАМАСа на форпосты приехали семьи офицеров

По мере того, как война идет седьмой день войны, начинают вскрываться все новые и новые промахи, приведшие к катастрофе.



"ХАМАСу просто удалось усыпить целую армию", - признает один из сотрудников службы безопасности. "Подкрепления не было, несмотря на подозрительную активность у заграждений - семьи некоторых офицеров находились на форпостах".



Дивизия Газы вступила в праздник без особой бдительности и без подкреплений, несмотря на подозрительные передвижения, предшествовавшие убийственной атаке, обрушившейся на юг страны в субботу. Однако в верхах ЦАХАЛа и различных разведывательных органах не сумели осознать истинные намерения террористических организаций - и район остается незащищенным.





"ХАМАСу просто удалось усыпить целую армию, Аман, ШАБАК и генералов Генштаба", - заявил источник в органах безопасности. "Неважно, при каких обстоятельствах и какими методами ХАМАС это сделал. Факты говорят сами за себя. Атака была предпринята в тот момент, когда ЦАХАЛ не был готов к такому количеству террористов. Соотношение между количеством бойцов и террористов было нелогичным".

