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Вдова умершего в тюрьме члена "Исламского джихада": мы не ищем мести
02.05.2023 14:22 Алина Груднева

Вдова умершего в тюрьме члена "Исламского джихада": мы не ищем мести

Семья высокопоставленного члена "Исламского джихада" Хадера Аднана, который умер после голодовки в израильской тюрьме, которую объявил с 5 февраля, не ищет "возмездия".

Такое заявление сделала вдова террориста.

"Мы не стремимся отомстить, и мы не хотим, чтобы были выпущены ракеты, которые потом нанесут ущерб Газе. Шейх Аднан добился всего, чего хотел", — сказала его вдова.

Ранее ХАМАС объявил, что Израиль "заплатит высокую цену" за "убийство" террориста, который голодал все это время из-за его ареста.

 

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