



Вдова умершего в тюрьме члена "Исламского джихада": мы не ищем мести

Семья высокопоставленного члена "Исламского джихада" Хадера Аднана, который умер после голодовки в израильской тюрьме, которую объявил с 5 февраля, не ищет "возмездия".



Такое заявление сделала вдова террориста.



"Мы не стремимся отомстить, и мы не хотим, чтобы были выпущены ракеты, которые потом нанесут ущерб Газе. Шейх Аднан добился всего, чего хотел", — сказала его вдова.



Ранее ХАМАС объявил, что Израиль "заплатит высокую цену" за "убийство" террориста, который голодал все это время из-за его ареста.



