



В ЮАР вновь заговорили о "геноциде" в Газе

Южная Африка, подавшая иск в суд в Гааге против Израиля, присоединилась к реакции на фатальный удар по Рафиаху, в результате которого погибли 45 человек.



По данным МИД ЮАР, произошедшее является "прискорбным свидетельством осуществления геноцида" палестинцев, в котором Африка обвиняет Израиль.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Правительство Южной Африки присоединяется к международному сообществу и осуждает прискорбные и жестокие нападения на ни в чем не повинных гражданских лиц", - сказано в заявлении.



В ЮАР добавили, что удар был нанесен через два дня после того, как Международный суд обязал Израиль прекратить военные операции в Рафиахе в рамках рассматриваемого иска.



"То, что мы наблюдаем сегодня, является доказательством утверждений Южной Африки", - добавили в ведомстве.