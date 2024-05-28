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В ЮАР вновь заговорили о "геноциде" в Газе
28.05.2024 15:30 Алина Груднева

В ЮАР вновь заговорили о "геноциде" в Газе

Южная Африка, подавшая иск в суд в Гааге против Израиля, присоединилась к реакции на фатальный удар по Рафиаху, в результате которого погибли 45 человек.

По данным МИД ЮАР, произошедшее является "прискорбным свидетельством осуществления геноцида" палестинцев, в котором Африка обвиняет Израиль.

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"Правительство Южной Африки присоединяется к международному сообществу и осуждает прискорбные и жестокие нападения на ни в чем не повинных гражданских лиц", - сказано в заявлении.

В ЮАР добавили, что удар был нанесен через два дня после того, как Международный суд обязал Израиль прекратить военные операции в Рафиахе в рамках рассматриваемого иска.

"То, что мы наблюдаем сегодня, является доказательством утверждений Южной Африки", - добавили в ведомстве.

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