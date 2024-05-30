



В ВОЗ проголосовали за израильскую поправку к арабской резолюции по Газе

Всемирная Ассамблея Здравоохранения ВОЗ проголосовала за израильскую поправку к арабской резолюции по Газе.



Документ содержит призыв к немедленному освобождению заложников и осуждает использование больниц террористами.



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"Я рад, что многие страны ВОЗ понимают наше четкое послание: Государство Израиль находится в состоянии войны против жестокой и циничной террористической организации, которая удерживает наших похищенных в Газе", - сказал министр здравоохранения Израиля Уриэль Буссо.



По его словам, голосование по поправке является историческим политическим достижением Израиля.



После этого арабские страны отозвали свою резолюцию.