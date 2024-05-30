Новости » Арабо-израильский конфликт
В ВОЗ проголосовали за израильскую поправку к арабской резолюции по Газе
30.05.2024 13:12 Алина Груднева

В ВОЗ проголосовали за израильскую поправку к арабской резолюции по Газе

Всемирная Ассамблея Здравоохранения ВОЗ проголосовала за израильскую поправку к арабской резолюции по Газе.

Документ содержит призыв к немедленному освобождению заложников и осуждает использование больниц террористами.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Я рад, что многие страны ВОЗ понимают наше четкое послание: Государство Израиль находится в состоянии войны против жестокой и циничной террористической организации, которая удерживает наших похищенных в Газе", - сказал министр здравоохранения Израиля Уриэль Буссо. 

По его словам, голосование по поправке является историческим политическим достижением Израиля. 

После этого арабские страны отозвали свою резолюцию.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы