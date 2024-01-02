



В Турции арестовали десятки агентов, готовивших похищение лидеров ХАМАСа



После заявлений о намерении ликвидировать высокопоставленных чиновников ХАМАСа Турция арестовала 33 человека по подозрению в “связях с Моссадом”.



Главная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 46 подозреваемых в рамках расследования предполагаемой деятельности Моссад" в Турции. Согласно заявлению турецких властей, были арестованы 33 "члена Моссада".



Операция по аресту лиц, предположительно причастных к шпионской деятельности в пользу Израиля, проходила в восьми различных районах. В Турции утверждают, что израильская разведка стоит за операциями против иностранцев в Турции - от разведки и рейдов до попыток похищения.



В прошлом месяце источник в турецкой разведке сообщил агентству Reuters, что Турция предостерегает Израиль от "незаконных" действий против высокопоставленных чиновников ХАМАС, которые находятся за пределами Израиля и особенно в Турции. В случае, если Израиль это сделает, - "будут серьезные последствия", пригрозили турки.



Предупреждение прозвучало после того, как в записях, обнародованных каналом КАН, глава ШАБАКа Ронан Бар заявил, что Израиль будет работать над устранением высокопоставленных членов террористической организации на территории Турции, Ливана и Катара.