



В Самарии палестинец угнал машину с двумя детьми внутри

В Самарии молодой палестинец угнал автомобиль с двумя маленькими детьми внутри.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Это произошло, когда дедушка и бабушка вышли в магазин за продуктами недалеко от поселения Бейт-Арье. Они оставили в заведенном транспортном средстве двух внуков 3 и 4 лет на заднем сиденье.



Когда покупки были сделаны, пожилая пара не обнаружила машину в том месте, где ее оставила. Что примечательно, устройства слежения в автомобиле не было, потому отследить его было невозможно.



ШАБАК, ЦАХАЛ и полиция немедленно приступили к поиску. В итоге транспортное средство в короткие сроки было обнаружено. Палестинец бросил его в соседней деревне. К счастью, дети крепко спали и ничего не заметили. Они целы и невредимы.

