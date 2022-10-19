



В Самарии бросили "коктейль Молотова" в автобус с харедим

Террористы бросили бутылку с "коктейлем Молотова" в автобус 189, следовавший в Бней-Брак.

По данным "Аруц Шева", это произошло в Самарии. К счастью, обошлось без пострадавших.

В автобусе выбито лобовое стекло и загорелся правый борт, у одного пассажира случился приступ паники.

По словам одного из пассажиров, бутылка с зажигательной смесью попала в первый борт автобуса. Водитель заметил террористов и попытался свернуть в сторону и чуть не потерял управление, но благодаря своей бдительности предотвратил аварию.

"Мальчик, сидевший на переднем сиденье, заполненном стеклом, упал, потому что водитель чуть не потерял управление, и это фактически спасло его лицо от разбитого стекла", - сказал очевидец.

Уточняется, что пассажирами были ультраортодоксальные семьи из Бней-Брака.

"Все кричали и бились в истерике, водитель и ряд других пассажиров всех успокаивали. Мы продолжили движение к блокпосту, где нас ждали силовики, получившие сообщение о происшествии", - добавил он.