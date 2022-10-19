В Самарии бросили "коктейль Молотова" в автобус с харедим
Террористы бросили бутылку с "коктейлем Молотова" в автобус 189, следовавший в Бней-Брак.
По данным "Аруц Шева", это произошло в Самарии. К счастью, обошлось без пострадавших.
В автобусе выбито лобовое стекло и загорелся правый борт, у одного пассажира случился приступ паники.
По словам одного из пассажиров, бутылка с зажигательной смесью попала в первый борт автобуса. Водитель заметил террористов и попытался свернуть в сторону и чуть не потерял управление, но благодаря своей бдительности предотвратил аварию.
"Мальчик, сидевший на переднем сиденье, заполненном стеклом, упал, потому что водитель чуть не потерял управление, и это фактически спасло его лицо от разбитого стекла", - сказал очевидец.
Уточняется, что пассажирами были ультраортодоксальные семьи из Бней-Брака.
"Все кричали и бились в истерике, водитель и ряд других пассажиров всех успокаивали. Мы продолжили движение к блокпосту, где нас ждали силовики, получившие сообщение о происшествии", - добавил он.
תיעוד: מחבלים יידו בקבוקי תבערה לעבר אוטובוס ישראלי בכביש 55, באזור קלקיליה. אין נפגעים@carmeldangor pic.twitter.com/2eiAjwdHDm— כאן חדשות (@kann_news) October 18, 2022