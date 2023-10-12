



В районе Беер-Шевы захвачены 2 террориста из Исламского джихада



В ходе расследования инцидента, произошедшего минувшей ночью в районе военной базы Сде Таймани, недалеко от Беэр-Шевы, выяснилось, что двое подозреваемых, захваченных бойцами подразделения Дувдеван, являются террористами "Исламского джихада".



Они были захвачены недалеко от базы, на которой расположен штаб бригады Гивати.



Они пытались бежать, но на них спустили собаку.



Эти двое не были вооружены, и, по оценкам армии, они бросили оружие в другой точке. Это самая удаленная от сектора Газа точка, где находились террористы, участвовавшие в субботнем вторжении.