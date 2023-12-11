



В ООН подтвердили: ХАМАС разграбляет гумпомощь для Газы

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам подтверждает факты разграбления ХАМАСом грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Газы.



Об этом в комментарии ВВС рассказала директор по связям с общественностью UNRWA Джульетта Тума.



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По ее словам, в Газе полностью отсутствует общественный порядок. Тума подтверждает, что террористы ХАМАСа несколько раз взламывали склады и забирали оттуда товары для мирного населения. Но были и другие случаи, когда гражданские перехватывали грузовики.



"Они съедали припасы на месте. Если это и показатель чего-либо, то это показатель того, насколько люди голодны", - добавила она.