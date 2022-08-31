



В Иудее и Самарии - резкий рост числа терактов со стрельбой

В Иудее и Самарии наблюдается тревожный рост числа терактов с применением огнестрельного оружия.



Как сообщает KAN, за 8 месяцев текущего года было уже 60 таких атак, тогда как за весь прошлый год - было всего 50 терактов. В 2020 году произошло 48 подобных терактов, а в 2019 - 61 обстрел.



Помимо обстрелов, имели место десятки инцидентов, когда вооруженные арабы из ПА обстреливали израильские силы безопасности, которые действовали в палестинских деревнях и городах.



220 обстрелов как солдат, так и гражданских лиц, были предотвращены израильскими силами безопасности путем ареста подозреваемых.



Силы безопасности также отмечают, что террористические группы в Газе поощряют эскалацию в Иудее и Самарии. При этом, как утверждается, часть финансирования терактов поступает в ХАМАС и "Исламский джихад" непосредственно из Ирана.







