



В Италии произошли столкновения между евреями и пропалестинцами

Сотни членов еврейской общины пришли отметить День освобождения Италии от нацистов, Но в этот же день “сочувствующие Палестине” также вышли на улицы для того, чтобы забросать камнями представителей еврейской общины.



Во время чествования Еврейской бригады в британской армии, принимавшей участие в освобождении страны, отмеченном 25 апреля, сотни пропалестинских сторонников а также представителей левых партий начали манифестацию перед зданием, где проходила церемония.



Пропалестинцы столкнулись с полицией и начали забрасывать камнями еврейских демонстрантов.



СМИ в стране утверждали, что еврейские демонстранты также бросали предметы и камни в пропалестинских демонстрантов.



Утверждается, что как минимум одно взрывное устройство было приведено в действие протестующими.



Несмотря на то, что один из еврейских участников был записан, когда он через мегафон оскорблял пропалестинских демонстрантов и желал им изнасилования.