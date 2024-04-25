В Италии произошли столкновения между евреями и пропалестинцами
Сотни членов еврейской общины пришли отметить День освобождения Италии от нацистов, Но в этот же день “сочувствующие Палестине” также вышли на улицы для того, чтобы забросать камнями представителей еврейской общины.
Во время чествования Еврейской бригады в британской армии, принимавшей участие в освобождении страны, отмеченном 25 апреля, сотни пропалестинских сторонников а также представителей левых партий начали манифестацию перед зданием, где проходила церемония.
Пропалестинцы столкнулись с полицией и начали забрасывать камнями еврейских демонстрантов.
СМИ в стране утверждали, что еврейские демонстранты также бросали предметы и камни в пропалестинских демонстрантов.
Утверждается, что как минимум одно взрывное устройство было приведено в действие протестующими.
Несмотря на то, что один из еврейских участников был записан, когда он через мегафон оскорблял пропалестинских демонстрантов и желал им изнасилования.
#25Aprile, tensione a Roma tra brigata ebraica e manifestanti antagonisti pro-#Palestina: polizia tiene a distanza i due gruppi pic.twitter.com/7IKWx7eBkb— Local Team (@localteamit) April 25, 2024