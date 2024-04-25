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В Италии произошли столкновения между евреями и пропалестинцами
25.04.2024 12:19 MIGnews.com

В Италии произошли столкновения между евреями и пропалестинцами

Сотни членов еврейской общины пришли отметить День освобождения Италии от нацистов, Но в этот же день “сочувствующие Палестине” также вышли на улицы для того, чтобы забросать камнями представителей еврейской общины.

Во время чествования Еврейской бригады в британской армии, принимавшей участие в освобождении страны, отмеченном 25 апреля, сотни пропалестинских сторонников а также представителей левых партий начали манифестацию перед зданием, где проходила церемония.

Пропалестинцы столкнулись с полицией и начали забрасывать камнями еврейских демонстрантов.

СМИ в стране утверждали, что еврейские демонстранты также бросали предметы и камни в пропалестинских демонстрантов.

Утверждается, что как минимум одно взрывное устройство было приведено в действие протестующими.

Несмотря на то, что один из еврейских участников был записан, когда он через мегафон оскорблял пропалестинских демонстрантов и желал им изнасилования.


 

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