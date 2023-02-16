



В Иерусалиме задержали подростков за бросание бутылок с "коктейлем Молотова"

Вечером, 16 февраля, правоохранители задержали двух двух несовершеннолетних арабов из Восточного Иерусалима, которые пытались швырнуть бутылки с зажигательной смесью в проезжающие машины недалеко от района Неве-Яаков.



По данным полиции, в результате действий подростков никто не пострадал.



Также им не удалось нанести ущерб автомобилям. Один из подозреваемых получил ранение после того, как одна из бутылок с "коктейлем Молотова" взорвалась у него в руке.



В полиции сообщили, что несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет задержали вскоре после инцидента.