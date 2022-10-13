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В Иерусалиме вспыхнули новые столкновения
13.10.2022 22:34 Алина Груднева

В Иерусалиме вспыхнули новые столкновения

Вечером, 13 октября, в Иерусалиме вспыхнули новые столкновения между арабскими бунтовщиками и правоохранителями.

 
Об этом сообщает Маарив.
 
Столкновения вспыхнули в районе Шхемских ворот, в кварталах Силуан и Исавия.
 
Полиция и МАГАВ применили средства для разгона беспорядков. Информация о пострадавших и задержаниях уточняется.
 
По данным "Кан", в Шейх-Джарра из-за камнеметателей пострадал еврей. Он был ранен в голову.

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