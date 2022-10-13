



В Иерусалиме вспыхнули новые столкновения

Вечером, 13 октября, в Иерусалиме вспыхнули новые столкновения между арабскими бунтовщиками и правоохранителями.

Об этом сообщает Маарив.

Столкновения вспыхнули в районе Шхемских ворот, в кварталах Силуан и Исавия.

Полиция и МАГАВ применили средства для разгона беспорядков. Информация о пострадавших и задержаниях уточняется.

По данным "Кан", в Шейх-Джарра из-за камнеметателей пострадал еврей. Он был ранен в голову.