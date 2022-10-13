В Иерусалиме вспыхнули новые столкновения
Вечером, 13 октября, в Иерусалиме вспыхнули новые столкновения между арабскими бунтовщиками и правоохранителями.
Об этом сообщает Маарив.
Столкновения вспыхнули в районе Шхемских ворот, в кварталах Силуан и Исавия.
Полиция и МАГАВ применили средства для разгона беспорядков. Информация о пострадавших и задержаниях уточняется.
По данным "Кан", в Шейх-Джарра из-за камнеметателей пострадал еврей. Он был ранен в голову.
יהודי נפצע קל בראשו מזריקת אבנים בידי ערבים בשכונת שייח ג'ראח בירושלים@SuleimanMas1 pic.twitter.com/9DSxfw8yUI— כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2022