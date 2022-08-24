



В Газе требуют расследования неудачных пусков ракет "Исламским джихадом"

Жители Газы требуют повести расследование относительно падений ракет в жилых районах, унесшие жизни многих людей, в том числе, детей.

Об этом сообщает Al-Monitor.

Журналисты посетили Джабалию, где взорвалась ракета , выпущенная "Исламским джихадом" в ходе недавних боевых действий.

"В субботу, на второй день военной операции, в 9 часов вечера мы были поражены звуком мощного взрыва на соседней улице. Мы с братьями бросились смотреть, что случилось. Я видел, как люди пытались тушить пожар водой, ожидая прибытия пожарных и скорой помощи. Я видел 12-метровую ракету, которая взорвалась", - сказал местный житель на условиях анонимности.

По его словам, все знают, что это была ракета "Исламского джихада", но никто не осмеливается говорить об этом, особенно в СМИ, не говоря уже о том, чтобы называть конкретные имена.

"Здесь нет свободы мнения и выражения. Нет уважения к чужим точкам зрения, и тот, кто возлагает на "Исламский джихад" ответственность за ракеты, которые отклонились от курса, считается непатриотичным и соучастником израильских преступлений Кем бы они ни были, они будут арестованы", - добавил житель Джабалии.

Он также отметил, что на следующий день ракеты террористов попали на кладбище и убили там пятерых детей.

"Мы хорошо знаем о нашей борьбе с Израилем, и мы все за палестинское сопротивление, но мы должны противостоять этому преступлению и потребовать расследования, поскольку это не первый случай, когда ракеты падают на гражданских", - подчеркнул он.