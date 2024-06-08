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В Газе открыт 11 полевых госпиталей | Фото: COGAT
08.06.2024 12:41 Алина Груднева

В Газе открыт 11 полевых госпиталей

Координатор правительственной деятельности на территориях объявил о создании 11-го полевого госпиталя в Газе.

По данным COGAT, они созданы в сотрудничестве с международной организацией помощи RAHMA.

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"Комплекс полевого госпиталя недавно начал работать в районе Аль-Маваси в гуманитарной зоне Хан-Юниса", - сказано в сообщении.

Уточняется, что госпиталь будет открыт в Аль-Маваси и будет управляться Организацией Красного Полумесяца. Там будет 40 коек, 3 операционных и отделение интенсивной терапии.
 

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