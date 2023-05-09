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В ЕС "серьезно обеспокоены" ситуацией в Газе
09.05.2023 19:47 Алина Груднева

В ЕС "серьезно обеспокоены" ситуацией в Газе

Европейский Союз "серьезно обеспокоен" ситуацией в Газе из-за операции ЦАХАЛа "Щит и стрела".

"ЕС глубоко сожалеет о гибели гражданских лиц, в том числе детей, и призывает к соблюдению международного гуманитарного права. Жизни гражданских должны быть защищены при любых обстоятельствах", — сказано в заявлении.

В блоке не стали упоминать о том, что в Газе были ликвидированы высокопоставленные члены палестинского "Исламского джихада".

"Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, способствовать спокойствию и работать над достижением региональной стабильности в соответствии с обязательствами", — добавили в ЕС.
 

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