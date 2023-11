В Дублине студент-мусульманин заявил: "мы повторим 7 октября снова!"

В пятницу вечером во время дебатов в Дублинском университетском колледже, посвященных конфликту в Израиле, студент-мусульманин кричал сутдентам-евреям: "Мы будем делать то, что произошло 7 октября, снова и снова. Аллаху Акбар!"

At University College Dublin, a debate on Israel-Palestine was derailed by Muslim fanatics, some screaming "Allahu Akbar". Among them was the Muslim Brotherhood’s favourite son, Ibrahim Halawa. If the Irish Government had any backbone, these fascists would be put on a watchlist. pic.twitter.com/zZKVY30q71

At a debate at the University College Dublin Debate last night on the conflict in Palestine, a Muslim student yelled “We will do what happened on October 7th Again and Again. Allahu Akbar” at a Jewish student.



If possible, he needs to be deported. pic.twitter.com/G4ruYo4qwu