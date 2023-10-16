



В черную субботу в Израиль вторглись 2900 террористов

12-й канал израильского ТВ сообщил обновленные данные о количестве террористов, вторгшихся на юг Израиля в “черную субботу” 7 октября.



Из данных, представленных сегодня вечером Охадом Хемо, следует, что в тот "черный шабат" в Израиль вторглись 2900 террористов. Этим объясняется непостижимое количество убитых израильтян, и это также подчеркивает героизм остановивших их солдат, полицейских и гражданских лиц.



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