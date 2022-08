В ЦАХАЛе назвали причину взрыва в Газе

Взрыв в Хан-Юнис прогремел из-за небезопасного хранения оружия в доме члена террористической группировки.

Такое заявление сделал представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт.

"Сегодня произошла еще одна трагедия в Газе. Оружие, хранившееся в небезопасном месте в доме члена палестинской террористической группировки, взорвалось и убило маленького ребенка", — сказал он.

По словам представителя ЦАХАЛа, этот взрыв является печальным последствием милитаризации гражданских территорий для террористической деятельности.

