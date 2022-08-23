В ЦАХАЛе назвали причину взрыва в Газе
Взрыв в Хан-Юнис прогремел из-за небезопасного хранения оружия в доме члена террористической группировки.
Такое заявление сделал представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт.
"Сегодня произошла еще одна трагедия в Газе. Оружие, хранившееся в небезопасном месте в доме члена палестинской террористической группировки, взорвалось и убило маленького ребенка", — сказал он.
По словам представителя ЦАХАЛа, этот взрыв является печальным последствием милитаризации гражданских территорий для террористической деятельности.
Another tragedy in the Gaza Strip today.— Lt. Col. Richard Hecht (@LtColRichard) August 23, 2022
Weapons stored unsafely in the house of a member of a Palestinian terrorist group exploded and killed a young child in the vicinity.
These are the sad consequences of militarizing civilian areas for terrorist activity. pic.twitter.com/9AUT2TwAhn
Напомним, что взрыв в Газе прогремел днем, 23 августа. В результате, погиб один палестинец и ребенок.
Армия обороны Израиля неоднократно обвиняла ХАМАС и другие террористические группировки в том, что они действуют в жилых районах Газы.