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В ЦАХАЛе назвали причину взрыва в Газе
23.08.2022 20:36 Алина Груднева

В ЦАХАЛе назвали причину взрыва в Газе

Взрыв в Хан-Юнис прогремел из-за небезопасного хранения оружия в доме члена террористической группировки.

 
Такое заявление сделал представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт.
 
"Сегодня произошла еще одна трагедия в Газе. Оружие, хранившееся в небезопасном месте в доме члена палестинской террористической группировки, взорвалось и убило маленького ребенка", — сказал он.
 
По словам представителя ЦАХАЛа, этот взрыв является печальным последствием милитаризации гражданских территорий для террористической деятельности.
Напомним, что взрыв в Газе прогремел днем, 23 августа. В результате, погиб один палестинец и ребенок.
 
Армия обороны Израиля неоднократно обвиняла ХАМАС и другие террористические группировки в том, что они действуют в жилых районах Газы.

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