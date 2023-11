В Австралии на демонстрациях против Израиля таскали фейковые окровавленные тела

Участники воскресных антиизраильских акций протеста в Сиднее и Мельбурне демонстрировали фальшивые окровавленные трупы и сравнивали еврейское государство с нацистской Германией, демонстрируя тем самым ярость, движущую пропалестинским движением.



Под жарким солнцем можно было увидеть массу палестинских флагов и людей в черных футболках с надписью: "Stop the Genocide".



Видно, что мальчик несет кучу полотенец, завернутых в простыню, помеченную красным цветом, что символизирует тело погибшего палестинского ребенка.



На фотографиях с митинга в Мельбурне видны палестинские флаги с окровавленными кулаками и написанные на красных, белых и зеленых сердцах послания, гласящие: "прекратить блокаду Газы" и "позор Израилю".



Еще на одном плакате изображены рядом нацистский диктатор Адольф Гитлер и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, а также фраза: "'same s**t, different a**hole".