



Уругвай направил свои войска на Голанские высоты

В среду из Уругвая вылетел транспортный самолет Hercules C-130 ВВС Уругвая (FAU) с 200 военнослужащими, которые будут размещены на Голанских высотах, на границе Израиля и Сирии, для участия в миротворческой миссии ООН, сообщили в Монтевидео.



По словам министра обороны Хавьера Гарсии, они отправляются в место, близкое к зоне боевых действий, хотя и относительно удаленное.



По словам Гарсии, новая миссия - это плановая, ежегодная помощь, которая в данных конкретных условиях совпала, потому что она направляется в район Голанских высот в Сирии, граничащий с Израилем, и там у нпходится 210 соотечественников.



Что касается самолета "Геркулес", отправленного для возвращения не менее 100 уругвайцев, застрявших в Израиле в качестве туристов, то Гарсия пояснил, что самолет вылетел еще до получения всех необходимых разрешений на остановку, и выразил надежду, что они будут получены во время полета.