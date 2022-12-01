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Убитый в Дженине террорист организовал похищение тела подростка
01.12.2022 15:35 Алина Груднева

Убитый в Дженине террорист организовал похищение тела подростка

Убитый в Дженине командир "Исламского джихада" Мухаммад Айман Саади был одним из организаторов недавнего похищения тела израильского подростка Тирана Феро из больницы.

 
Об этом говорится в отчете Ynet.
 
Уточняется, что террорист присутствовал при похищении на прошлой неделе.
 
Он участвовал в планировании преступления. Также он занимался решением того, где спрятать тело.
 
Помимо прочего, террорист руководил переговорами с Палестинской автономии о возвращении покойного семье. 
 
Напомним, что тело подростка, погибшего в автокатастрофе, было возвращено примерно через 30 часов после похищения.

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