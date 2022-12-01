Убитый в Дженине террорист организовал похищение тела подростка
Убитый в Дженине командир "Исламского джихада" Мухаммад Айман Саади был одним из организаторов недавнего похищения тела израильского подростка Тирана Феро из больницы.
Об этом говорится в отчете Ynet.
Уточняется, что террорист присутствовал при похищении на прошлой неделе.
Он участвовал в планировании преступления. Также он занимался решением того, где спрятать тело.
Помимо прочего, террорист руководил переговорами с Палестинской автономии о возвращении покойного семье.
Напомним, что тело подростка, погибшего в автокатастрофе, было возвращено примерно через 30 часов после похищения.