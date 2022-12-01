



Убитый в Дженине террорист организовал похищение тела подростка

Убитый в Дженине командир "Исламского джихада" Мухаммад Айман Саади был одним из организаторов недавнего похищения тела израильского подростка Тирана Феро из больницы.

Об этом говорится в отчете Ynet.

Уточняется, что террорист присутствовал при похищении на прошлой неделе.

Он участвовал в планировании преступления. Также он занимался решением того, где спрятать тело.

Помимо прочего, террорист руководил переговорами с Палестинской автономии о возвращении покойного семье.